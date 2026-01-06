В США заявили о новой угрозе для ВСУ

Оснащение российских дронов «Герань» зенитно-ракетными комплексами «Игла» создало новую угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Издание констатировало, что Россия доработала БПЛА, оснастив их ракетами класса «воздух - воздух».

«На беспилотники теперь устанавливаются переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла». Украинские офицеры уже предупредили экипажи своих самолетов о новой угрозе», - говорится в статье.

При этом, по информации журнала, еще в октябре российские беспилотники продемонстрировали «новую способность поражать динамичные движущиеся цели вблизи линии фронта» и начали оказывать воздушную поддержку российским сухопутным войскам.

А внедрение простых каналов передачи данных в зоне прямой видимости позволило «Гераням» стать особенно эффективным инструментом по уничтожению тылового обеспечения, артиллерии и систем противовоздушной обороны.

Ранее аналитики обратили внимание на то, что на новые «Герани» были установлены модули автонаведения и селекции целей, а также система распознавания объектов на земле. Технологичность этих моделей серьезно отличается от предыдущих, что позволило дронам заняли «полноценную нишу между крылатыми и авиационными ракетами». Кроме того, по данным экспертов, у «Гераней-2» есть поворотная или статическая камера заднего вида, позволяющая им «оглядываться», а операторам понимать, пытаются ли БПЛА перехватить.