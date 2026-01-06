Военкор обратился к Трампу с неожиданным призывом

Желание президента США Дональда Трампа контролировать Гренландию может привести к распаду НАТО. Об этом заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

В 2019 году во время своего первого президентского срока Трамп впервые предложил купить Гренландию у Дании. Эта идея была отвергнута как датчанами, так и самими гренландцами. Перед своей инаугурацией в 2025 году Трамп назвал «абсолютной необходимостью» контроль США над Гренландией.

Также он вернулся к вопросу американского контроля над Гренландией после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января 2026 года. По мнению главы Белого дома, ЕС получит выгоду, если США завладеют Гренландией.

В США заявили о развале НАТО

Военный корреспондент Александр Коц обратил внимание на высказывание премьер-министр Дании Метте Фредериксен о том, что распад альянса неминуем, «если США решат применить военную силу в отношении другой страны НАТО».

«Трамп может развалить НАТО (…) Тот случай, когда американского президента нужно решительно поддержать. Давай, Донни, бей своих, чтобы чужие боялись! Разваливай НАТО!» - отметил Коц.

Напомним, что Гренландия была колонией Дании до 1953 года, а сейчас является самоуправляемой территорией с двумя представителями в датском парламенте. Остров с населением 57 000 человек зависит от Дании, которая обеспечивает половину его бюджета.