В России напомнили о провалах ПВО США после слов Хегсета

В России жестко отреагировали на слова главы Пентагона Пита Хегсета о якобы «плохой работе» российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в Венесуэле. Своим мнением на этот счет поделился военкор Александр Коц.

В статье для «Комсомольской правды» он подчеркнул, что в Каракасе проблема с ПВО была не в технических деталях, а в том, что комплексы не были приведены в боевую готовность по тем или иным причинам. Он не исключил, что власти осознанно дали приказ не бить по американцам.

США заявили, что будут отстаивать свои интересы «ни перед кем не извиняясь»

Отвечая Хегсету, Коц напомнил о крупном провале самих США — среди них он назвал удар беспилотниками по НПЗ Saudi Aramco 14 сентября 2019 года, атаки ракет ВС Ирана на американские базы в Ираке 8 января 2020-го, а также успешный удар по авиабазе Эль-Удейд в Катаре 23 июня прошлого года.

Ранее Хегсет раскрыл число людей, участвовавших в операции по захвату Николаса Мадуро. По его словам, к ней были привлечены 200 человек.