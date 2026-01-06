Алексей Арестович* (признан в РФ террористом и экстремистом) заявил, что возможное размещение войск «коалиции желающих» на Украине стоит рассматривать вовсе не как шаг против России. По его версии, главная задача таких сил — предотвратить внутренний взрыв в самой стране, особенно в период избирательных кампаний, а также фиксировать возможные нарушения на линии соприкосновения.

Бывший советник Офиса президента пояснил, что речь идёт о так называемых стабилизационных миссиях — по аналогии с теми, которые ранее разворачивались на Балканах. Он подчеркнул, что на Западе хорошо осознают риски, характерные для послевоенных государств: огромное количество незарегистрированного стрелкового оружия, сотни тысяч ветеранов, острые политические и социальные конфликты, а также дефицит ресурсов и работающих институтов. Именно поэтому, по его словам, и возникает потребность во внешнем контингенте, который формально не будут называть направленным против России.

Арестович* также заявил, что внутри Украины уже сложился опасный набор факторов, способный привести к гражданскому противостоянию. Он указал на вероятность масштабных уличных волнений сразу в нескольких крупных городах — от Киева и Одессы до Львова, Винницы и Житомира. По его оценке, присутствие западных военных на правом берегу Днепра могло бы снизить риск такого сценария.

Кроме того, экс-советник обратил внимание на ещё одну потенциальную линию раскола — внутри самой военной среды, что, по его словам, дополнительно усиливает угрозу внутренней дестабилизации.

