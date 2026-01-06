Премьер Таиланда потребовал от Камбоджи объяснений за «случайный» минометный обстрел

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун потребовал от Камбоджи немедленного и подробного объяснения инцидента с минометным обстрелом таиландских военных позиций утром 6 января, в результате которого один военнослужащий получил ранение. Несмотря на заявление камбоджийской стороны о том, что выстрелы были случайными, Чанвиракун заявил, что этого недостаточно для урегулирования ситуации.

«Нам еще надо увидеть, как Камбоджа собирается нести ответственность за эту случайность», — сказал премьер на брифинге в Бангкоке.

Он подчеркнул, что Таиланд оставляет за собой право ответить на инцидент в рамках процедур, оговоренных в совместном заявлении о прекращении огня от 27 декабря, и будет всемерно защищать свой суверенитет. Пока что никаких немедленных ответных мер не планируется.

Обстрел произошел у высоты 469 в пограничной провинции Убонратчатхани. После него камбоджийские военные вышли на связь с таиландским командованием и объяснили инцидент как случайность.

Этот эпизод произошел на фоне хрупкого перемирия между двумя странами, которое действует с 27 декабря после 20-дневного пограничного конфликта с применением тяжелого вооружения, танков и авиации.