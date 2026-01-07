Кроме того, поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских военных в 140 районах. В сводке Минобороны также отмечается, что группировка войск «Центр» впервые в зоне проведения спецоперации уничтожила пусковую установку реактивной системы залпового огня «Буран». Помимо этого, российские военные поразили личный состав и технику бригады спецназначения «Азов»*. Силы ПВО в течение суток сбили снаряд РСЗО HIMARS и 106 украинских беспилотников самолётного типа. Потери противника в зоне проведения СВО за прошедшие 24 часа составили 1 280 человек. *«Азов» — террористическая организация, запрещённая в России.

