В «Ростехе» высказались о судьбе российских танков

Танки сохранят свою роль на поле боя и останутся основной ударной силой для прорыва. Это показали боевые действия в зоне СВО, сообщает корпорация «Ростех».

В корпорации заявили, что танки, вопреки распространенному мнению, не утратили свою роль на поле боя. Это подтверждается многочисленными боевыми эпизодами в зоне СВО.

«Танк по-прежнему остается одной из самых устойчивых боевых машин поля боя, способной вести эффективный огонь прямой наводкой по противнику под воздействием различных средств поражения, включая FPV-дроны», – сообщили в Ростехе.

При этом машины претерпели существенные изменения в части защиты, изменилась тактика их применения.

Специалисты Госкорпорации считают, что перспективные танки сохранят гусеничное шасси, броневую защиту и пушку во вращающейся башне. Однако будут учитываться новые требования к защищенности, огневой мощи и ситуационной осведомленности.

Для будущих бронетанковых кулаков большее значение будет важна интеграция танка с БПЛА, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, инженерными подразделениями и противотанковыми средствами.

«Такая система позволит нейтрализовать значительную часть противотанковых угроз ещё до начала активной фазы операции и с высокой вероятностью обеспечить занятие танками целевых рубежей атаки», — считают специалисты.

В госкорпорации напомнили, что недавно российские танкисты прорвали оборону противника в Сладком Запорожской области, применив новую тактику. Они работали парами: одна машина накрывала сектор огнём из глубины, вторая быстро выходила на передний край и била прямой наводкой.

Сейчас «Ростех» выпускает современные танки, оперативно доработанные с учетом боевого опыта. Это Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М.