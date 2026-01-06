На Западе оценили российский комплекс ПВО С-400

Российский комплекс ПВО С-400 представляет большую опасность для НАТО. Его не стоит недооценивать, поскольку комплекс может обнаруживать современные американские стелс-истребители, предупреждает Business Insider (перевод «Иносми»).

Издание пишет, что С-400 и его недавно развернутый преемник, С-500, «действительно являются очень мощными системами ПВО». Реальная их ценность может полностью проявиться при правильной интеграции в крупный оборонительный аппарат, «основанный на функциональной и эффективной боевой доктрине».

При этом автор считает, что С-400 «почти наверняка не способен уверенно победить стелс-технологии, как это часто утверждается». США не должны бояться «больших и плохих» С-400, поскольку у них есть истребители F-35 и F-22 и платформы B-21, NGAD и F/A-XX, которые сейчас активно разрабатываются.