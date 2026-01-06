Военный министр США Пит Хегсет в довольно таки глумливой форме высказался о российских системах ПВО, защищавших небо Каракаса во время американского вторжения.

«Три ночи назад в центре Каракаса, в Венесуэле, почти 200 наших лучших американцев вошли в центр города. Похоже, те самые российские системы ПВО сработали не слишком хорошо, не так ли?» – заявил министр, выступая перед журналистами в Пентагоне.

Очевидно, что всем военным экспертам понятно: проблема не в «бесполезности» российских системах ПВО в Венесуэле, а в том, что по тем или иным причинам они не были приведены в готовность: имело ли место в данном случае предательство и подкуп боевых расчетов, либо «Панцири» и «Буки» молчали из-за другого – еще предстоит выяснить. Понимает это и Хегсет, но не смог отказать себе в удовольствии сделать эдакую рекламу нашим ПВО. Тем более, что ряд стран, в том числе и из блока НАТО, сейчас раздумывают, что покупать: российские С-400 или распиаренные американские «Патриоты».

Венесуэльский военный рассказал о катастрофических последствиях удара США

Кстати, о «Пэтриотах». Военный эксперт Владислав Шурыгин в своем тг-канале ехидно предложил Хегсету вспомнить: а сколько же хваленых американских ЗРК «раскатали» наши вооруженные силы на Украине?