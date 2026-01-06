Министр США высмеял российскую ПВО Каракаса: «Сработали не слишком хорошо». Ему напомнили о «Пэтриотах» на Украине
Военный министр США Пит Хегсет в довольно таки глумливой форме высказался о российских системах ПВО, защищавших небо Каракаса во время американского вторжения.
Очевидно, что всем военным экспертам понятно: проблема не в «бесполезности» российских системах ПВО в Венесуэле, а в том, что по тем или иным причинам они не были приведены в готовность: имело ли место в данном случае предательство и подкуп боевых расчетов, либо «Панцири» и «Буки» молчали из-за другого – еще предстоит выяснить. Понимает это и Хегсет, но не смог отказать себе в удовольствии сделать эдакую рекламу нашим ПВО. Тем более, что ряд стран, в том числе и из блока НАТО, сейчас раздумывают, что покупать: российские С-400 или распиаренные американские «Патриоты».
Венесуэльский военный рассказал о катастрофических последствиях удара США
Кстати, о «Пэтриотах». Военный эксперт Владислав Шурыгин в своем тг-канале ехидно предложил Хегсету вспомнить: а сколько же хваленых американских ЗРК «раскатали» наши вооруженные силы на Украине?
«Эк, дурня парня расколбасило-то! Видимо, после десятка забитых нами в землю "лучших в мире" "Пэтриотов" хочется хоть как-то куснуть русских. И не включенные, без расчётов, "Панцири" стали поводом понадувать щёки. Лучше скажи нам, брат Хегсет, сколько "процессов" погибло в расчётах уничтоженных "Патриотов"?» – написал Шурыгин.