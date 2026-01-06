Средства ПВО за ночь сбили 129 украинских БПЛА над регионами России

Минобороны: ПВО за ночь сбила 129 беспилотников ВСУ над регионами РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 129 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом во вторник, 6 января, сообщило Министерство обороны РФ.
— 29 БПЛА — над территорией Брянской области, 15 БПЛА — над территорией Белгородской области, 13 БПЛА — над территорией Ярославской области, 10 БПЛА — над территорией Новгородской области, девять БПЛА — над территорией Смоленской области, семь БПЛА — над территорией Курской области, семь БПЛА — над территорией Пензенской области, — написали в Telegram-канале Минобороны.
Еще по шесть дронов сбили над Тверской областью и над территорией Республики Башкортостан, по пять БПЛА ликвидировали над Астраханской области и Ростовской областями, четыре БПЛА — над территорией Калужской области.
По два дрона ПВО сбила над территорией Московского региона, Орловской области, Ленинградской области. Еще по одному БПЛА сбили над территорией Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областями, а также над республиками Крым и Татарстан.
Обломок украинского дрона попал в одну из квартир жилого дома в Твери — в результате погиб человек. Ранения получили двое людей, их оперативно госпитализировали врачи. Жителей соседних квартир эвакуировали.
5 января Минобороны РФ отчиталось, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 356 беспилотников ВСУ, а также три авиабомбы и три снаряда реактивной системы HIMARS.