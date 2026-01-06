В Харьковской области расформирован один из батальонов иностранного легиона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Как отмечается, батальон иностранного легиона действовал в районе Великого Бурлука. Личный состав передан в штурмовые подразделения 475-го отдельного штурмового полка и 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, добавил собеседник агентства.

