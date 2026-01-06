Решение руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевести бойцов иностранного легиона в штурмовые подразделения привело к бунту наемников. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.

По данным агентства, ранее иностранцы получали достойную плату за службу в тылу, теперь их жизнь поду грозой, что уже привело к беспорядкам. Особенно, наемников возмущает то, что с ВСУ нельзя разорвать контракт. Их родные государства предпочитают не замечать проблемы, и обращение в посольства ничего не дает.

В начале декабря 2025 года сообщалось, что до конца года на Украине расформируют все интернациональные легионы, а их бойцы продолжат службу в штурмовых подразделениях ВСУ.

