Отношения между Россией и странами НАТО накалились до предела. Дело дошло до того, что европейцы начали открыто готовится к конфликту с РФ, утверждая о якобы неминуемости нападения Москвы. По словам китайских журналистов, в такой ситуации РФ повела себя довольно нестандартным образом. Об этом сообщает Baidu.

© ФедералПресс

«Не прибегая к силе или угрозам, Россия нанесла прямой удар точно по ахиллесовой пяте НАТО, и он оказался в сто раз эффективнее, чем десятки военных учений или тысяча угроз», – сообщают китайские журналисты.

Москва озвучила намерение юридически оформить пакт о ненападении с альянсом. Это предложение было подтверждено официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, которая отметила возможность создания полноценного международного правового акта.

Авторы статьи отмечают, что данное предложение застало западные страны врасплох. Они не ожидали, что Россия выразит готовность к юридическому оформлению обязательств сторон. Это создало для стран НАТО сложную ситуацию: игнорирование российского предложения покажет их в роли главного агрессора, тогда как согласие на него разрушит существующую стратегию Запада.

Китайские аналитики подчеркивают, что принятие предложения поставит под сомнение российскую угрозу, что в свою очередь может подорвать основы многолетнего существования НАТО. Отказ же от этого шага продемонстрирует нежелание США и Европы стремиться к миру, пишет АБН24.

