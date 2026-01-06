Характер конфликта на Украине кардинально изменился — теперь это война за существование России и ее народа. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Украина — просто марионеточный режим и человеческий ресурс, который растрачивается на поле боя в угоду глобалистским властям Европы и Вашингтона, стремящимся уничтожить Россию», — сказал он.

Эксперт также допустил причастность британской службы разведки МИ-6 к недавней попытке атаки на резиденцию российского президента Владимира Путина. По его словам, Великобритания заинтересована в уничтожении России больше, чем другие европейские страны.

Российские войска поразили критическую инфраструктуру на Украине

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал попытку удара по резиденции Путина терактом, который направлен не только против российского президента, но и против усилий американского лидера Дональда Трампа по завершению конфликта. Он предупредил, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине.