Антироссийские санкции спасли РФ, подтолкнув страну к более независимой политике и избавив Москву от возможной западной агрессии. О неожиданном эффекте санкций Скотт Риттер.

«У [президента России] Владимира Путина сейчас есть санкционный щит. Все рассматривают санкции как инструмент, используемый против России. Сегодня я смотрю на это по-другому. Это щит, защищающий Россию», — сказал он.

По его словам, Москва доказала, что может не только справляться с санкционным давлением, но и преуспевать, несмотря на ограничения. Эксперт также призвал посмотреть на Венесуэлу. «Это может быть ваше будущее. Не допустите этого», — заключил Риттер.

Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что США могут снять с России все санкции ради сближения с целью борьбы с Китаем. «Если США этого не сделают и позволят России и Китаю объединиться против США, то мы окажемся в проигрыше», — написал он.