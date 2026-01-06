США объявили новую эпоху противостояния сверхдержав

Мир вступил в новую эпоху противостояния сверхдержав. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

Он отметил, что США хотят поддерживать хорошие отношениям с Китаем и другими странами, но при этом «сохраняют готовность».

Ранее Госдепартамент официально объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов. После этого во Франции призвали Европу начать подготовку к войне с США. По словам экс-командующего седьмой бронетанковой бригадой Вооруженных сил Франции генерала Николя Ришу, Штаты рискуют стать историческими злодеями, если возьмут под контроль территорию союзников.