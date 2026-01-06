Статья Al Jazeera (текст перевели ИноСМИ), анализирует растущую напряженность в отношениях между Россией и Западом. Автор приходит к выводу, что мир находится в так называемой "предвзрывной фазе", а вероятность крупного прямого военного конфликта к 2028 году оценивается в 71%.

В материале утверждается, что логика действий Запада ведет к увеличению вероятности прямого столкновения с Россией в ближайшие годы. Тревожными сигналами названы события 2024-2025 годов, включая полеты беспилотников над Европой, повреждение подводных кабелей и масштабные учения в Балтийском море. Эти инциденты рассматриваются не как случайности, а как закономерный результат многолетнего стратегического курса, достигшего своей критической точки (Россия неоднократно заявляла, что не имеет к этим инцидентам никакого отношения — прим. «МК»).

Европа может устроить гнусную провокацию, чтобы втянуть США в войну с Россией

С точки зрения автора, расширение НАТО на восток после распада СССР привело к нарушению баланса сил. Россия, ощущая угрозу у своих границ, в ответ наращивала военный потенциал, что породило неразрешимую дилемму безопасности. При этом отмечается, что Россия, согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), с 2022 года ежегодно увеличивала военные расходы более чем на 12% и трансформировала треть экономики в "военную". В то же время оборонные расходы Европы остаются ниже целевого показателя в 2.1% от ВВП.

Статья вводит концепцию "непосредственного детерминизма", согласно которой сочетание трех факторов — ресурсов, времени и воли — делает войну наиболее логичным исходом в период с 2025 по 2028 год. Ядерное сдерживание, по мнению автора, теряет свою эффективность, а серия гибридных инцидентов делает невозможным длительное сохранение состояния "ни войны, ни мира". В публикации также отмечается, что, согласно отчету Датской службы военной разведки (DDIS), Россия считает себя находящейся в состоянии гибридной войны с Западом и оценивает риск ее перерастания в открытый конфликт как высокий.

В заключение автор цитирует теорию "наступательного реализма" Джона Миршаймера, заключая, что трагедия великих держав заключается в том, что структура международной системы часто вынуждает их идти на конфликт вопреки их собственным желаниям.