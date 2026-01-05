Американский журнал The Military Watch Magazine пишет о высоких потерях украинской армии от ударов российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, применяющих планирующие авиабомбы.

Издание со ссылкой на источники в ВСУ сообщает, что такие удары украинские военные на передовой называют «вратами ада». Бомбы весом до 500 кг, по их словам, эффективно уничтожают укрепленные позиции и подземные бункеры.

В публикации утверждается, что потери личного состава на некоторых участках могут достигать 80–90%, а ожидаемая продолжительность жизни в зонах интенсивных боев — всего несколько часов.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало об ударах Су-34 по скоплениям живой силы и техники ВСУ. Также в России заявляли о разработке и увеличении дальности применения планирующих авиабомб.