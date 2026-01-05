Бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил Франции, генерал Пьер де Вилье, заявил, что Украина не способна одержать победу над Россией военным путем и что конфликту необходимо дипломатическое решение, передает РИА Новости.

Выступая в эфире радио Sud Radio, отставной военачальник заявил, что «военного решения в этом конфликте нет». По его мнению, сторонам следует идти к «справедливому и прочному» миру, который будет включать решение территориальных вопросов и гарантии безопасности для предотвращения повторной эскалации.

Данное заявление прозвучало на фоне сообщений о наступательных действиях российских войск на фронте и поручения президента России Владимира Путина продолжить создание буферной зоны вдоль границ в 2026 году.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости сообщил, что прекращение боевых действий на Украине возможно при определенных условиях. Он назвал успехи российских вооруженных сил ключевым фактором, который, как он считает, может приблизить мир. По его словам, это влияет на ситуацию в украинской армии и обществе.