Бывший глава СБУ пригрозил России

Ушедший в отставку с поста главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил России новыми ударами по ее территории. Об этом он сообщил в Telegram.

Экс-глава украинской спецслужбы подчеркнул, что удары будут наноситься «на земле, в небе и на воде».

«Служба безопасности Украины продолжит выполнение возложенных на нее задач. (...) Проникать в его [противника] глубокие тылы и наносить удары там, где он этого не ждет», — написал он.

Глава СБУ Василий Малюк ушел в отставку

Об отставке Малюка стало известно 5 января. Он занимал должность главы СБУ с 7 февраля 2023 года.