Трое бойцов РФ захватили штаб ВСУ с 17 офицерами

На Украине опубликовали подробности истории с захватом штаба батальона 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в Гуляйполе.

Командный пункт подразделения, в котором находилось 17 украинских офицеров, захватили трое штурмовиков группировки ВС РФ "Восток". Штаб они нашли по звуку работающего генератора и зашли посмотреть, не зная, что за объект перед ними.

Находившиеся на КП украинские военные сбежали, не оказав сопротивления, несмотря на численное преимущество. Они бросили знамя и печати батальона, секретные карты и документацию, включенные ноутбуки и личные телефоны.

Во время бегства противник потерял двух человек, начальника штаба батальона и командира роты. Их планируют сделать виновными в потере штаба, пишет военный эксперт Борис Рожин.

Российский штурмовик, первым зашедший во вражеский штаб, был без связи. Он подключился к брошенному украинцами терминалу Starlink - учетные данные для входа были указаны в висящей на стене бумаге, - и доложил командованию о захвате КП.

ВСУ начали расследование после потери штаба в Гуляйполе. На Украине потребовали расформировать опозорившийся батальон.