По данным телеграм-канала Министерства Обороны, в результате проведенной разведки в лесополосе возле Родинского в ДНР было установлено место дислокации личного состава 15-й бригады специального назначения Нацгвардии Украины.

По обнаруженным координатам цели российские ВКС нанесли авиаудар, использовав четыре авиационные бомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции.

Согласно информации, опубликованной Министерством обороны РФ 5 января 2026 года, украинские военные формирования, участвующие в специальной военной операции, понесли значительные потери личного состава за последние 24 часа.

В сводке оборонного ведомства России указывается, что численность потерь в рядах ВСУ за отчётный период оценивается приблизительно в 1265 человек. Эти сведения предоставлены как часть регулярного брифинга о ходе боевых действий.