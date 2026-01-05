Названы возможные сроки перехода всего Донбасса под контроль России

Российская армия способна взять всю территорию Донбасса под свой контроль за несколько месяцев. Об этом заявил военный аналитик, полковник в отставке Михаил Ходаренок, его слова приводит «Газета.Ru».

В настоящее время солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) удерживают за собой ряд важных городов и населенных пунктов в регионе, отметил он. Однако в обозримом будущем их позиции могут в значительной степени ослабнуть на фоне активного наступления Российской армии, не исключил Ходаренок.

В начале года, добавил эксперт, с большой долей вероятности продолжатся бои за города, имеющие стратегически важное значение для ВСУ. Речь идет о таких населенных пунктах, как Красный Лиман и Константиновка. Главной же целью для России станет Славянско-Краматорская агломерация. Ее переход под контроль РФ, скорее всего, завершится к наступлению весенней распутицы, констатировал Ходаренок.

В конце декабря 2025 года стало известно о поражении украинских солдат в районе населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Никифоровка и Резниковка. Тогда же под контроль российских военных перешло село Свято-Покровское. Все это создает предпосылки для дальнейшего наступления РФ на Донбассе, отметили в Минобороны.