Российские войска поразили критическую инфраструктуру на Украине

Российские военнослужащие ночью нанесли удары по объектам критической инфраструктуры на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

В материале говорится, что взрывы произошли на территории Киевской области и Чернигова. Как рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, в городе сработали системы противовоздушной обороны.

"Взрыв зафиксирован в Оболонском районе Киева", — отметили журналисты со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.

Кроме того, в городе Славутич в Киевской области произошло отключение света.

По данным агентства, в Чернигове в результате взрывов была повреждена теплоэлектроцентраль. Глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров заявил, что на подконтрольной украинским властям территории региона зафиксировали сотни взрывов.

5 января в российских силовых структурах сообщили, что военные Вооруженных сил РФ поразили хранилище и площадку для запуска беспилотников в Черниговской области. Задачу выполнил расчет комплекса "Искандер". Были уничтожены около 70 дронов украинских войск и несколько единиц автомобильной техники.