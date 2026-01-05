Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на границе Курской и Сумской областей, войдя в населенный пункт Комаровка. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Поселок на глуховском направлении в Сумской области уже не под контролем ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее командир сводной артиллерийской группы спецназа «Ахмат» с позывным Пресс сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в бедственном положении на одном из участков фронта в Сумской области.

До того Пресс рассказал, что ВСУ потеряли переброшенное в Сумскую область подразделение 225-го отдельного штурмового полка, прозванного «полк смерти». По его словам, Киев направил формирование в региона, чтобы отбить потерянные позиции, которые были важны для логистики.