Удары российских авиабомб приводят к уничтожению 80-90% личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM).

В публикации говорится о разрушительных последствиях для ВСУ массированных атак российских истребителей Су-34. Прямые попадания планирующих бомб приводят к уровню безвозвратных потерь среди украинских военных от 80 до 90%.

Средняя продолжительность жизни солдат ВСУ на позициях, по которым наносятся такие удары, не превышает четырех часов.

2 января министерство обороны Российской Федерации сообщило, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по заданным координатам авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по группировке Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции.

Ранее ВС РФ впервые с начала СВО ударили авиабомбами по Одесской области.