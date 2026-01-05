Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставили в частном дворе поселка Ставки Краснолиманского района в Донецкой народной республики (ДНР) машину с боеприпасами. Об этом сообщила РИА Новости жительница населенного пункта, которая покинула свой дом.

© Газета.Ru

По ее словам, украинские военные попросили ее мужа разрешить им поставить машину во дворе их дома под "аркой винограда". Мужчина сказал, что у него маленький ребенок, и ему бы не хотелось, чтобы около дома стоял военный транспорт. Солдаты сказали, что автомобиль пустой, и семье нечего бояться.

"Когда муж заглянул туда - машина полностью была забита снарядами и боеприпасами… Когда ВСУ пришли, муж говорит: "Заберите машину свою, потому что, у меня дети. Зачем оно мне надо", - рассказала беженка.

Муж настоял, чтобы бойцы ВСУ отогнали транспорт в другое место, добавила женщина. 30 декабря беженка Галина Кулик рассказала, что украинские операторы беспилотников запускали дроны во дворах многоквартирных домов в Красноармейске в ДНР.