Российские военные уничтожили пункт управления «Бабой-ягой»

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа «Баба-яга». Видео опубликовала 4-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада в своем Telegram-канале.

На записи видно обнаружение пункта управления, расположенного в подвале заброшенного дома, и последующее уничтожение цели.

Ранее российские FPV-дроны в районе населенного пункта Нечволодовка Харьковской области уничтожили украинский танк Т-72.