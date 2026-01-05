Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Сирены, предупреждающие о воздушной тревоге, звучат на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Сначала тревога была объявлена в Киеве, потом она распространилась по всей стране.

2 января в Минобороны РФ сообщили, что на видео Украины с якобы ударом российской стороны по торговому центру (ТЦ) "Персона" в Харькове продемонстрирован взрыв боеприпасов. По мнению специалистов, это говорит о том, что в ТЦ с высокой вероятностью "произошла детонация хранившихся там боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ)".

В оборонном ведомстве объяснили, что заявления украинской стороны о якобы "российском ударе по Харькову" были сделаны с целью отвлечь внимание общественности от теракта против мирного населения в Хорлах Херсонской области. В пресс-службе Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы России не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте Харькова.