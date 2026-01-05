В украинском городе после прилета пропал свет

В Славутиче Киевской области после прилета пропал свет. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«После прилета в Славутиче Киевской области пропал свет», — говорится в сообщении.

Другие подробности издание не приводит.

Ранее военный блогер Борис Рожин сообщил, что в четырех украинских областях (Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской) зафиксированы прилеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань». Также он сообщил о перебоях с электроэнергией, однако не уточнил город, где это произошло.