Артамонов: в промзоне Ельца произошел пожар после падения беспилотника

Пожар произошел в промышленной зоне Ельца после падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. По его словам, пожарные локализовали возгорание.

© Газета.Ru

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. При этом Артамонов опроверг сообщения о падении обломков БПЛА на здание детского сада. Данная информация не соответствует действительности, отметил он.

4 января с 20:00 до 23:00 средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник: 14 - над Курской областью, семь — над Московским регионом, шесть - над Рязанской областью, по четыре - над Белгородской и Липецкой областями, три - над Владимирской, два - над Тверской и один - над Воронежской областью.

Всего за неделю средства ПВО сбили 1548 украинских беспилотников над территорией России. Больше всего дронов были уничтожены 2 января — 435 единиц, при этом 31 декабря — 371. В основном работа ПВО велась над европейской частью России.