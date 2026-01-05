КНДР испытала гиперзвуковые ракеты

В КНДР прошли учения по запуску гиперзвуковых ракет, пишет ЦТАК.

«Эти учения, нацеленные на оценку боеготовности системы гиперзвуковых вооружений, проверку и подтверждение способности к выполнению задач, отработку способности ракетчиков к огневой службе, проведены в рамках работы по операционной оценке продолжительности, эффективности и мобильности наших сил сдерживания войны», — говорится в сообщении.

За учениями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ракеты нанесли удар по установленным целям на дальности в 1 тыс. км в Японском море.

Ранее агентство «Рёнхап» сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.