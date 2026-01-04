Появились фото "Герани" с зенитной ракетой "Игла"

Противник опубликовал снимки ударного дрона "Герань", оснащенного зенитной ракетой от переносного комплекса "Игла".

Ракета в штатном транспортно-пусковом контейнере закреплена на фюзеляже дрона. О способе ее пуска и наведения на цель не сообщается, но его несложно представить.

Когда оператор БПЛА посредством установленных на дроне камер обнаруживает рядом с "Геранью" самолет или вертолет, он наводит на них дрон и пускает ракету. Дальше та работает сама, ориентируясь на тепло двигателей цели.

Вероятность поражения у современной версии ПЗРК: 0,8-0,9. Учитывая минимальную дистанцию пуска, шансов у перехватчика ВСУ не остается.

Вероятно, "Герани" с ПЗРК - не массовый вариант, а решение для конкретных задач - сопровождение ударных волн, работа по насыщенным ПВО районам, прикрытие других БПЛА.

Если эксперимент окажется успешным, последствия будут не только тактическими, но и экономическими. Противнику придется либо терять более дорогие средства перехвата, либо увеличивать плотность ПВО, либо вообще менять концепцию борьбы с дронами, пишет "Военная хроника". В любом случае цена противодействия БПЛА вырастет.

В ответ на возникающие вызовы "Герани" обзаводятся все новыми модификациями и опциями - в том числе для борьбы со средствами перехвата. Так их оснастили устройствами для отпугивания FPV-дронов и ракетами "воздух-воздух".