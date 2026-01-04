Разведывательные самолеты США начали слежку за российским танкером

Сразу три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon военно-морских сил (ВМС) США начали слежку за уже российским танкером Marinera. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Уточняется, что с 24 декабря танкер удирает от американских военных.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону не нужна венесуэльская нефть.

Истребитель США перехватил самолет в запретной зоне над резиденцией Трампа

1 января стало известно, что правительство России направило дипломатическую ноту Соединенным Штатам с просьбой прекратить преследование шедшего в Венесуэлу танкера Bella 1, который американская сторона стремится задержать в рамках блокады судов, груженых венесуэльской нефтью.