Группа офицеров ГУР Украины, захваченная в плен на запорожском направлении, может обладать важной секретной информацией, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Журналисты заметили, что десантники захватили вражеских разведчиков осенью 2025 года. Информация о захвате попала в СМИ только в январе 2026 года.

«Офицеры ГУР, взятые в плен, обладают секретами особой важности о террористических и диверсионных акциях, которые планирует их руководство на территории России. Их информация способна помочь предотвратить многие террористические акты и позволить нашей российской военной контрразведке достойным образом ответить на них», — разъяснил Иванников.

По его данным, многие офицеры ведомства проходят подготовку в странах НАТО и США. В свете этого, они обладают информацией о системе подготовки в учебных центрах, добавил военный эксперт.

«Само нахождение такой группы военнослужащих в руках российских контрразведчиков — событие уникальное, способное раскрыть многие готовящиеся преступления. Объяснить это можно только большим успехом оперативной работы нашей контрразведки», — резюмировал историк.

Ранее военкоры сообщили, что в последние месяцы ВСУ потеряли большое количество младших и средних офицеров. Часть из них погибла при ударах ВС РФ, часть была захвачена в плен.

Кроме того, в ходе боевых действий погибли десятки иностранных наемников и инструкторов, в том числе, проходившие практику на Украине кадровые офицеры НАТО.