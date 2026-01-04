Назван беспилотник, ставший "глазами" Трампа во время захвата Мадуро

В операции "Абсолютная решимость" был задействован дрон-невидимка RQ-170 Sentinel ("Часовой"). Он отслеживал передвижения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, а затем позволил в режиме реального времени наблюдать за его захватом президенту США Дональду Трампу.

К такому выводу пришел американский портал The War Zone. А днем ранее "РГ" назвала RQ-170 вероятным участником военной миссии по захвату Мадуро.

Ресурс публикует видео очевидца, снявшего в Пуэрто-Рико возвращение RQ-170 на бывшую военно-морскую базу Рузвельт-Роудс. Также в статье напоминают, что в декабре командование ВВС США Южного региона (AFSOUTH), отвечающее за операции в Латинской Америке, опубликовало в социальных сетях фотографии визита главы командования воздушных операций (ACC) генерала Адриана Спейна на авиабазу Дэвис-Монтан в Аризоне.

На одном из снимков был замечен военный с именной нашивкой, на которой изображен силуэт RQ-170, а также нарукавной эмблемой 432-го крыла. Приписанные к нему 30-я и 44-я разведывательные эскадрильи являются единственными подразделениями ВВС, которые публично признали эксплуатацию RQ-170.

Как отмечает автор публикации, беспилотник RQ-170, хоть и является разработкой 20-летней давности, по-прежнему представляет собой малозаметный инструмент для разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных миссий.

Эти дроны могут нести различные датчики, включая активную радиолокационную систему с электронным сканированием, сенсорный шар с электрооптическими и инфракрасными видеокамерами и комплексы радиоэлектронной и радиотехнической разведки.

Эксперт полагает, что с таким набором возможностей беспилотник RQ-170 мог стать ценным инструментом для незаметного отслеживания передвижений Мадуро и установления его образа жизни до фактического начала операции по его захвату.

"Во время самой миссии присутствие одного из беспилотников на орбите стало бы незаменимым источником информации в режиме реального времени, в том числе для выявления угроз, которые могли бы неожиданно возникнуть. Эти же данные позволили бы высокопоставленным руководителям, включая президента Дональда Трампа, наблюдать за операцией в режиме реального времени", - заключает автор.