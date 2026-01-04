Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Российские средства противоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.

29 декабря 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ночь с 28 на 29 декабря украинские войска попытались нанести удар 91 дроном по государственной резиденции президента России Владимира Путина, расположенной в Новгородской области.

Вечером 28 декабря того же года жители Краснодара и других городов Краснодарской области сообщили о взрывах — в частности, они услышали около пяти в восточной и северной части города, а также «мерзкий гул от мотора» в небе. По данным СМИ, в атаках по региону ВСУ использовали дроны типа «Лютый».