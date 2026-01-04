Военный назвал направления самых ожесточенных боев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать в районах Купянска и Запорожья, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Такие направления самых ожесточенных боев специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Новый год отметили как могли. Это все-таки война. Шли боевые действия. Уничтожался враг. Было много ударов, в том числе беспилотниками. А сейчас это нормальная боевая работа уже. Освобождаются новые населенные пункты. Работают все направления. Враг уничтожается», — рассказал Дандыкин. «Наиболее горячие направления — это враг пытается наступать в районе Купянска, в районе Запорожья. Мы освобождаем населенные пункты, продвигаемся к Славянску. Там тоже серьезные бои», — Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса.

Ранее стало известно, что российская армия взяла под контроль Подолы Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВСУ нанесли удар по собственным наемникам в Купянске

В ведомстве уточнили, что село заняли подразделения российской группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Староверовка, Грушевка, Нечволодовка Харьковской области, Лозовое и Рубцов Донецкой народной республики (ДНР).