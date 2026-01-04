Северная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила по меньшей мере две баллистические ракеты в направлении Японского моря.

Об этом заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, передает РИА Новости.

«Первая ракета была выпущена примерно в 07:54 по местному времени (01:54 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»), достигла максимальной высоты около 50 километров и пролетела примерно 900 километров. Вторая ракета была выпущена примерно в 08:05 (02:05 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»), достигла максимальной высоты около 50 километров и пролетела примерно 950 километров», — сообщили в японском Минобороны.

Отмечается, что в связи с данным инцидентом представители Токио направили решительный протест Пхеньяну через свое посольство в Пекине.

В Северной Корее обрушились с критикой на Японию из-за Украины

В конце декабря официальные представители Северной Кореи заявили об успешных пусках стратегических крылатых ракет большой дальности в море.