«Их присутствие обязательно»: Зеленский требует войска НАТО

Владимир Зеленский заявил, что физическое присутствие британских и французских войск должно стать неотъемлемой частью системы гарантий безопасности страны. Выступая на брифинге в Киеве после переговоров с представителями «коалиции желающих», он подчеркнул, что без прямого участия иностранных контингентов мирный процесс не будет иметь силы.

Однако, окончательный формат и масштаб военного присутствия партнеров еще не определены, а ключевые детали соглашения остаются предметом дискуссий.

«Председательствующими в "коалиции желающих" являются Британия и Франция. Вот их военное присутствие — оно обязательное», — заявил Зеленский.

Как сообщает украинское издание "Страна", Зеленский признал, что не все участники объединения готовы направить своих солдат. Решающим фактором станет ратификация этого вопроса в национальных парламентах.

«Есть парламентское измерение, потому что даже если лидер готов к тем или иным решениям... все равно нужна поддержка парламента согласно конституции во многих странах Европы», — добавил Зеленский.

Отметим, что в первоначальном мирном плане президента США Дональда Трампа, представленном в ноябре прошлого года, содержался прямой запрет на размещение любых иностранных войск на Украине. Белый дом пока официально не поддержал запрос Зеленского. Напомним, что в Москве также подчеркивали, что позиция по этому вопросу не изменилась и любое присутствие войск стран НАТО на Украине неприемлемо.