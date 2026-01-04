Раскрыто значение одной войны для Китая

Корейская война для Китая в последнее время стала символом борьбы с американским империализмом. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

По словам корееведа, конфликт все больше означает не только поддержку союзной КНР Северной Кореи, но и противостояние с США на границах нового китайского государства. В связи с этим ключевыми памятными датами для Китая стали вступление в войну 25 октября, а также бои у Чосинского водохранилища.

Вместе с тем Корейская война и, в частности, второе взятие Сеула в январе 1951 года напоминают и о китайско-северокорейском сотрудничестве, добавил Константин Асмолов.

«Если о взятии Сеула начнут активно вспоминать, это станет важным знаком. Так Северная Корея и Китай смогут демонстрировать не только дружбу, но и опыт совместных действий против общего врага», — заметил он.

США призывают Китай прекратить оказывать военное давление на Тайвань

Ранее Константин Асмолов сравнил второе взятие Сеула со Сталинградской битвой. По его словам, штурм южнокорейской столицы не стал переломным моментом в Корейской войне.