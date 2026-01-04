Названы пять точек начала мировой войны в 2026 году

В наступившем 2026 году планета оказалась на пороге глобальной катастрофы, способной уничтожить человечество, отмечается в материале Daily Star. Эксперты выделили пять зон, где локальные столкновения могут перерасти в полномасштабную войну крупнейших держав. Особая угроза нависла над Европой. Очаг напряжения находится в Финском заливе и на прилегающих территориях.

Бывший офицер британской военной разведки Филип Ингрэм пугает читателей тем, что противостояние Европы с Россией может привести к актам диверсий на континенте, а затем перерасти и в полномасштабный конфликт.

Помимо европейского фронта, мир лихорадит еще в четырех точках. В Карибском море администрация Дональда Трампа перешла к жестким мерам. После недавнего захвата Николаса Мадуро Вашингтон демонстрирует готовность «управлять» регионом с помощью бомбардировщиков B-52.

В Ормузском проливе Иран, говорится в публикации, готов перекрыть пятую часть мирового потребления нефти, оказавшись в положении «загнанной крысы». В Азии ожидают действий Китая в отношении Тайваня, а на Корейском полуострове не исключают конфликт Сеула и Пхеньяна.