Военный эксперт назвал условие для взятия Одессы

Одним из перспективных направлений развития специальной военной операции является освобождение южных регионов Украины: Николаевской и Одесской областей, а также очистка от ВСУ временно оккупированных территорий Херсонской области.

"Стоит вопрос о фактической изоляции Ильичевска, Николаева, Одессы - как городов, через которые на Украину по морю идут значительные объемы оружия НАТО. Но это будет перспективной задачей, хотя удары уже начались", - рассказал MK.RU военный аналитик Юрий Кнутов.

Первоочередным направлением, по его мнению, должно стать движение с севера на юг на левобережье Днепра - с тем, чтобы отрезать от Украины Славянско-Краматорскую агломерацию, а затем Харьков и Сумы.

