Женщины - наемники из Колумбии воюют в составе подразделений Вооруженных сил Украины на сумском направлении.

Как рассказал ТАСС солдат 5-го погранотряда ВСУ, оператор противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Владислав Заболотный, сдавшийся в плен российским войскам в Сумской области, командование относится к таким наемникам лучше, чем к украинским солдатам.

"У ВСУ в 117-й бригаде были колумбийцы, среди них даже встречались женщины. И все заступали на передовую. Насколько я знаю, командование к ним относилось чуть лучше, чем к нашим [солдатам]", - сказал он.

Заболотный добавил, что украинские солдаты ожидали лучшего отношения к себе со стороны командования.