Над российскими регионами за ночь сбили почти сто беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 90 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами за ночь. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Так, с 23:30 3 января текущего года до 7:00 4 января 37 беспилотников были перехвачены и уничтожены над Брянской областью. Еще 22 БПЛА сбили над Курской областью, 11 — над Калужской областью, 11 — над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на столицу. Еще четыре беспилотника уничтожили над Тульской областью, два — над Воронежской областью, и по одному — над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей.

Ранее вечером 3 января над Орлом раздались взрывы. По словам местных жителей, они произошли в южной и центральной части города. Кроме того, в районе села Шахово в небе мелькали вспышки, также очевидцы слышали звук мотора.