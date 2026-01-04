Российские дроны «Герань» поразили завод по производству украинских БПЛА

Российские дроны «Герань» поразили завод по производству украинских ударных БПЛА
Цеха по производству ударных беспилотников для Вооружённых сил Украины поражены на территории харьковского предприятия «Хартрон-Аркос». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, точные удары с применением российских БПЛА «Герань» были нанесены по цехам, где изготавливались дроны самолётного типа.
Предприятие «Хартрон-Аркос», основанное в советский период, исторически специализировалось на создании космической и ракетной техники.
