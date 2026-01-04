ПВО уничтожила более 250 беспилотников ВСУ над регионами России

Российские военные 4 января перехватили и уничтожили 253 дрона ВСУ над регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.

© Российская Газета

Отмечается, что с 13.00 до 20.00 над территорией Брянской области обезврежено 86 беспилотников, над Белгородской областью - 53, над Калужской областью - 27, над Курской - 14.

Еще по восемь БПЛА перехвачены над территориями Рязанской и Тульской областей, по три - над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской областями, два - над Воронежской и один - над Смоленской.

Также 39 дронов противника перехвачены и сбиты над Московским регионом.