В Южной Корее всполошились из-за ракеты КНДР

Управление национальной безопасности при администрации президента Республики Корея провело экстренное совещание в связи с запуском баллистических ракет КНДР. Об этом сообщили в офисе южнокорейского лидера.

Заседание было посвящено оценке ситуации в сфере безопасности. В нём участвовали представители министерства обороны и комитета начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея. Сеул заявил, что такие пуски нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, и призвал Пхеньян немедленно прекратить провокационные действия.

КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты

Ранее южнокорейские военные зафиксировали запуск нескольких баллистических ракет из района Пхеньяна в направлении Японского моря около 07:50 по местному времени (01:50 мск). Ракеты преодолели около 900 километров и упали в акватории моря.

Это первый запуск баллистических ракет КНДР в 2026 году. Предыдущий произошёл 7 ноября 2025 года. За весь 2025 год, по данным южнокорейских СМИ, Пхеньян провёл всего шесть подобных испытаний.