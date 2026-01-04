КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты

Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского (Восточного) моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на объединённое командование начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея.

"КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", - говорится в сообщении агентства.

КНДР провела учения по запуску дальнобойных крылатых ракет

