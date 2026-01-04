Зеленский раскрыл, армии каких стран хочет видеть на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает военного присутствия Великобритании и Франции на территории страны сразу после прекращения огня.

По его словам, эти страны, как главенствующие в «коалиции желающих», должны обеспечить мониторинг режима прекращения огня, поставки вооружений, технологическую и разведывательную поддержку, а также тренировочные миссии. Свою позицию он озвучил во время встречи с журналистами.

Зеленский заявил о шансе закончить конфликт

При этом Зеленский признал, что окончательный документ с деталями такого сотрудничества ещё не подготовлен.

Российская сторона неоднократно заявляла о недопустимости размещения иностранных военных контингентов на территории Украины.

